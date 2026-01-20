C'è stato un tempo, 10 anni fa più o meno, in cui l'Inter e Gabriel Jesus furono davvero vicini. I nerazzurri sognavano di mettere le mani su uno dei talenti emergenti del calcio brasiliano, ma alla fine la trattativa con il Palmeiras non si concretizzò, e l'attaccante approdò al Manchester City, alla corte di Guardiola.

Lo ha ricordato lo stesso Gabriel Jesus nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Arsenal: "Sì, a quel tempo ci furono dei contatti, ma poi non so perchè le cose cambiarono e ho scelto poi di passare alla guida di Guardiola, penso che all'epoca fosse la soluzione migliore per me. Ero un giovane calciatore che veniva dal Brasile, pensavo che lui potesse insegnarmi tante cose, darmi consigli e così è stato. L'Inter nel frattempo aveva già preso Gabigol".