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fcinter1908 ultimora Sabatini: “Non ho simpatia per il Como, lo dico. Ma Fabregas batte Zanetti. E Liberali è…”

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Sabatini: “Non ho simpatia per il Como, lo dico. Ma Fabregas batte Zanetti. E Liberali è…”

Sabatini: “Non ho simpatia per il Como, lo dico. Ma Fabregas batte Zanetti. E Liberali è…” - immagine 1
In un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato in entrata del Como
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato in entrata del Como: "Io non ho in simpatia il Como, sono schietto e onesto. Però qui c'è poco da fare dei discorsi: qui stanno scegliendo tutti loro.

Sabatini: “Non ho simpatia per il Como, lo dico. Ma Fabregas batte Zanetti. E Liberali è…”- immagine 2

E dove successo c'è anche una sconfitta: Nico Paz tra la telefonata di Fabregas e quella di Zanetti, ha scelto Fabregas. Tra il calcio del Como e quello dell'Inter ha scelto il primo. Adesso Liberali fa lo stesso: se è un successo per i lariani, è una sconfitta per Inter e Milan".

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