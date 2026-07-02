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fcinter1908 ultimora Sabatini: “Non ho simpatia per il Como, lo dico. Ma Fabregas batte Zanetti. E Liberali è…”
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Sabatini: “Non ho simpatia per il Como, lo dico. Ma Fabregas batte Zanetti. E Liberali è…”
In un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato in entrata del Como
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato in entrata del Como: "Io non ho in simpatia il Como, sono schietto e onesto. Però qui c'è poco da fare dei discorsi: qui stanno scegliendo tutti loro.
E dove successo c'è anche una sconfitta: Nico Paz tra la telefonata di Fabregas e quella di Zanetti, ha scelto Fabregas. Tra il calcio del Como e quello dell'Inter ha scelto il primo. Adesso Liberali fa lo stesso: se è un successo per i lariani, è una sconfitta per Inter e Milan".
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