Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato così del mercato in entrata del Como: "Io non ho in simpatia il Como, sono schietto e onesto. Però qui c'è poco da fare dei discorsi: qui stanno scegliendo tutti loro.

E dove successo c'è anche una sconfitta: Nico Paz tra la telefonata di Fabregas e quella di Zanetti, ha scelto Fabregas. Tra il calcio del Como e quello dell'Inter ha scelto il primo. Adesso Liberali fa lo stesso: se è un successo per i lariani, è una sconfitta per Inter e Milan".