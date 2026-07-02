Intervistato da Nacional.hr, il noto agente Fifa ha parlato del centrocampista nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 14:46)

Petar Sucic e Martin Baturina sono stati i due protagonisti nella fase a gironi dei Mondiali con la Croazia. Il centrocampista aveva disputato solo 17 partite con la nazionale prima dell'inizio dei Mondiali, giocando per tutti i 90 minuti in quattro occasioni, mentre Baturina ne aveva giocate 19. È evidente che la scorsa stagione in Italia ha aiutato entrambi a dimostrare di essere calciatori di alto livello. "Questi due non sono giocatori ordinari, ma bravi. Sono calciatori di altissimo livello. Entrambi sono già giocatori di livello europeo, secondo me arriveranno a raggiungere il livello mondiale", ha detto l'agente Fifa Marko Naletilić a Nacional.

"Sucic è un ragazzo con un grande carattere e si comporta in modo impeccabile in campo. È una persona normale, direi persino modesta. Non lo conosco bene personalmente, ma sento delle voci e vedo come si comporta. Ha una capacità di corsa enorme e delle mosse geniali in campo. Questo è indiscutibile. Inoltre, in Italia è migliorato tatticamente. Ho notato queste sue qualità già quando giocava alla Dinamo. Non è una sorpresa per chi è appassionato di calcio. Ha personalità e carattere, senza i quali non avrebbe potuto giocare all'Inter. Alcune gare giocate in Champions League, così come il gol segnato contro l'Arsenal, hanno dimostrato che Sucic ha qualcosa in più. Ha un buon tiro, tutto ciò ha dimostrato che potrebbe diventare uno dei giocatori chiave dell'Inter e della nazionale".

"Non è una persona timida che si lascia intimidire dalle varie situazioni. È un giocatore che gioca sempre il suo calcio, e queste sono le caratteristiche dei grandi giocatori. Il suo adattamento è stato breve, non era ancora un titolare fisso, ma l'Inter ha fatto un ottimo acquisto. Hanno preso un giocatore, uno dei pilastri del centrocampo, per chissà quanti anni a venire. Brozovic? La somiglianza sta nel fatto che entrambi giocano a calcio allo stesso modo, non sentono molta pressione, hanno una mentalità tale da non avere paura del palcoscenico. Ma Sucic non è un giocatore che sostituirà Brozović all'Inter perché Brozović era un centrocampista centrale, un numero sei, mentre Sučić è un otto che può giocare anche da dieci. E un dieci che gioca anche in fase difensiva. Ha movimenti lucidi in attacco ed è un centrocampista che lavora sodo. È una combinazione micidiale".

I grandi club sono spesso contenti quando un giocatore ha una famiglia, così che la vita notturna non lo porti sulla cattiva strada. "Milano è una città pericolosa in questo senso. Una città pericolosa, piena di sfide. È a suo favore il fatto che abbia una moglie, è chiaramente un tipo legato alla famiglia. È così che è stato cresciuto. Questo è sicuramente un vantaggio per lui, sarebbe impazzito se fosse lì da solo".

(Nacional.hr)