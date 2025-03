Il commento del giornalista sulle indiscrezioni secondo le quali l'attuale allenatore bianconero sarà esonerano ai primi di aprile per questioni di bilancio

Ci sono ragioni di bilancio per le quali la Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta ma annuncerà questo addio solo i primi di aprile. Esonerare l'ex centrocampista nerazzurro ad aprile non richiederebbe alcun aumento di capitale, i costi rientrerebbero nel trimestre successivo. Fabrizio Biasin, sui social, ha commentato queste notizie.

«"La Juve ha deciso di esonerare Motta ma per ragioni di bilancio lo farà dopo Juve-Genoa”. La dirigenza bianconera antepone le sacre ragioni del portafoglio a quelle teoricamente ancora più sacre del campo e non si accorge che in questo modo rischia di perdere ancora più grano», si legge nel post su X del giornalista di Libero.