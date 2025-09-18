Sky – Esposito, prova da giocatore pronto con l’Ajax. In arrivo tante chance

"Se lo dice Thuramci fidiamo perché lo vede tutti i giorni in allenamento. Una struttura fisica importante, di giocatore ventenne che ha un modo di porsi in campo e lavorare da giocatore pronto e lo ha dimostrato ieri sfruttando la chance dell'esordio in Champions facendo una grande partita". Così a Skysport, Andrea Paventi, ha parlato dell'attaccante all'indomani della vittoria dell'Inter in casa dell'Ajax.
All'indomani dalla prestazione con l'Ajax, il canale satellitare parla della prestazione del calciatore che ha esordito in CL
"Esposto ha fatto una frande partita, affondi, ha migliorato il gioco dell'Inter quando la manovra offensiva era sulla trequarti e a ridosso dell'area di rigore. Prova completamente superata. I gol li ha fatti Thuram, ma lui ha sostituito benissimo Lautaro infortunato. Di chance, non solo nella carriera, ma in questa stagione ne avrà tante", ha sottolineato l'inviato.
