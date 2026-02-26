FC Inter 1908
I nerazzurri, reduci dall'eliminazione in Champions League, affronteranno i rossoblu nella prossima gara di campionato
Sono 115 i precedenti in Serie A tra Inter e Genoa: il bilancio sorride ai nerazzurri con 61 vittorie contro le 22 rossoblù, mentre 32 sono i pareggi. L’Inter è imbattuta nelle ultime 13 sfide di campionato contro il Genoa (10 vittorie e 3 pareggi), con 33 reti segnate (2.5 di media) e appena cinque subite nel parziale. Un dominio certificato anche dalla continuità offensiva: gol realizzato in 12 delle ultime 13 gare contro i liguri.

Partenze forti e solidità: nei 13 incroci più recenti, i nerazzurri hanno segnato 16 reti nei primi tempi, concedendone soltanto due prima dell’intervallo. A San Siro, inoltre, la striscia è impressionante: 11 successi consecutivi dell’Inter contro il Genoa in Serie A, con nove clean sheet. Si tratta della serie aperta più lunga di sconfitte esterne consecutive dei rossoblù nel torneo.

