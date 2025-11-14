Denzel Dumfries salta la sfida tra la sua Olanda e la Polonia. L'esterno destro dell'Inter non è stato convocato per il match in programma questa sera, e il suo posto sarà preso con ogni probabilità da Geertruida.
Olanda, Dumfries salta la sfida contro la Polonia: a rischio anche per la prossima
L'esterno destro dell'Inter non è stato convocato per il match in programma questa sera: il punto sulle sue condizioni
Ronald Koeman, ct degli Oranje, nel corso della conferenza stampa della vigilia si era mostrato dubbioso sulla presenza del nerazzurro, e questa mattina ha ufficializzato il suo forfait. Ancora da valutare le condizioni fisiche di Dumfries, che aveva saltato l'ultimo allenamento della sua Nazionale per un fastidio muscolare: a rischio anche la sfida contro la Lituania, in programma lunedì 17 novembre.
Per il momento il giocatore non ha fatto ritorno a Milano, e verrà monitorato dallo staff medico olandese: l'Inter rimane in attesa di nuove comunicazioni.
