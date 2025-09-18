Il giornalista è stato chiamato a dire la sua sull'attaccante nerazzurro che ha esordito contro l'Ajax in Champions

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 19:46)

Stefano De Grandis, negli studi di Skysport, ha parlato di Pio Esposito e ha commentato le sue parole quando ha detto di ispirarsi a Dzeko. «Lui era quasi un regista offensivo, un top da quel punto di vista oltre ad essere un formidabile cannoniere. Vero che Esposito gioca a testa alta e fa un triangolo in area di rigore, nel secondo tempo in cui manda in porta Mkhitaryanmi sembra, e quello è un bel gesto che mostra che sa giocare a calcio. In più in area di rigore ha questa stazza, questa capacità di difendere il pallone. Dzeko è più tecnico. La tecnica può migliorare, la velocità meno. Ma non si può pretendere che abbia la velocità di Cruijff».

«Sente la maglia ma non gli pesa? Sì è vero. Un giovane bisogna vedere come impatta, ci sono giocatori di cui si parlava tanti da ragazzini, prendi ad esempio Mansour di cui si parlava tantissimo e tutti giuravano sarebbe diventata una stella. Poi serve l'approccio con la prima squadra, il peso della maglia, la pressione del pubblico, la capacità di giocare con giocatori di esperienza diversa. Ma se segni tanti gol in Serie B e ti prendi tutta questa responsabilità in area di rigore vuol dire che hai personalità», ha aggiunto il giornalista.

«Possono rifiatare Thuram e Lautaro? Purtroppo l'anno scorso, soprattutto Taremi, ma anche Arnautovic e Correa hanno fatto sentire quasi sempre la mancanza dei titolari. Se tu ne cambi uno soffri di meno se cambi un uomo per reparto. Il turn over diventa cagionevole quando intervieni massicciamente su un solo reparto ed è difficile che riescano a giocare a memoria giocatori che giocano poco insieme», ha detto riferendosi alla passata stagione.

(Fonte: SS24)