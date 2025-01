Da dicembre in poi, nessuno ha segnato di più dell'attaccante di scuola Inter, protagonista assoluto con l'Empoli

Per il talentuoso classe 2002 si tratta del settimo centro in campionato, il nono stagionale: numeri decisamente positivi, che diventano impressionanti se si prende in considerazione il rendimento dell'ultimo mese: Esposito, infatti, ha segnato 5 gol nelle ultime 5 partite di Serie A. partendo dalla doppietta rifilata al Verona l'8 dicembre.