Esposito è in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 5 mln di euro. L'Inter, secondo quanto appurato da Fcinter1908.it, non ha optato per inserire il diritto di controriscatto nell'accordo. Ma, qualora l'Empoli decidesse di riscattare il giocatore, i nerazzurri avrebbero il 20% sulla rivendita.