Non solo Esposito: 8 nomi low cost per l’attacco all’asta del fantacalcio

Bonny e Piccoli sono due giovani attaccanti in rampa di lancio e non da ultimi slot, ma appena sopra. Comunque low cost, perché stanno andando a 5-6 fantamilioni su 500 in media. Ange-Yoan Bonny ha realizzato 5 gol e 10 assist in Serie B l'anno scorso, è un centravanti classe 2003. Al momento è l’attaccante titolare di Pecchia, che però ama cambiare molto davanti utilizzando anche il falso nove. Il francese è comunque un attaccante molto promettente e che può esplodere, l’infortunio accusato in Coppa Italia non è grave. Roberto Piccoli può partire come attaccante titolare nel Cagliari. E all'occorrenza può anche tirare i rigori, 3 segnati e uno sbagliato in carriera, pur non essendo la primissima scelta. Nicola non fa un calcio particolarmente offensivo però Piccoli ha le caratteristiche giuste per lui, può essere il terminale offensivo. Deve però fare di più in fase realizzativa, diventando più concreto: solo 5 gol l’anno scorso. Ma giocandone appena 12 da titolare.