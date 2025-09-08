Centravanti boa, bravo in un attacco a due, abile nel gioco di testa e in quello con i piedi: un attaccante dal grandissimo potenziale

Marco Macca Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 21:32)

Centravanti boa, bravo in un attacco a due, abile nel gioco di testa e in quello con i piedi: un attaccante dal grandissimo potenziale, per farla breve, sul quale Chivu (Gattuso) puntano sia per il presente che per il futuro. Pio Esposito si sta rapidamente guadagnando spazio e considerazione nell'Inter e in Nazionale. Di lui scrive la Gazzetta dello Sport:

"Esposito può godersi la vista sull’orizzonte senza alzarsi in punta di piedi. Supera di poco il metro e novanta, incassa calcioni, tiene botta, difende il pallone. Sarà utile in situazioni dove ci sarà da sgomitare e aprire spazi, come a La Spezia, negli Stati Uniti e contro l’Udinese, dove ha presidiato l’area alzando la testa".

"Se non fosse stato per Solet, protagonista di un intervento da top player, avrebbe fornito a Thuram la palla del 2-2. Si rifarà. Sarà uno dei jolly offensivi di Chivu: può fare la punta del 3-4-2-1, la boa in tandem con Lautaro o Thuram e tenere il reparto da solo. Quando c’è lui, Dimarco e Dumfries intensificano i cross dalle fasce. L’anno scorso ha segnato sette gol di testa. Il primo graffio con l’Inter è arrivato da centravanti vero: controllo, finta, destro e River Plate ko. Chivu si aspetta questo. Gattuso pure".

(Fonte: gazzetta.it)