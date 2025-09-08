Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell'effetto Gattuso in Nazionale e del momento dell'Inter che arriva dalla sconfitta interna contro l'Udinese. "Nello sport ci sono dei condottieri che vanno oltre i principi tattici del campo. Velasco è uno completo, come altri che hanno segnato le varie epoche. E' uno che sa fare gruppo, come lo è Mourinho nel calcio. E Velasco è uno che anche nella comunicazione sa fare bene come Mou".