FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche dell'Inter
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell'effetto Gattuso in Nazionale e del momento dell'Inter che arriva dalla sconfitta interna contro l'Udinese. "Nello sport ci sono dei condottieri che vanno oltre i principi tattici del campo. Velasco è uno completo, come altri che hanno segnato le varie epoche. E' uno che sa fare gruppo, come lo è Mourinho nel calcio. E Velasco è uno che anche nella comunicazione sa fare bene come Mou".

Serie A, da chi si aspetta un segnale forte alla ripresa?

"Dalla Juventus ma anche l'Inter. Ci deve spiegare perchè ha perso 2-1 contro l'Udinese. E la Fiorentina, dalla quale mi aspettavo molto di più ed è in ritardo rispetto a quello che pensavo".

