Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Sergio Pellissier ha speso belle parole nei confronti dell'argentino
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Sergio Pellissier ha speso belle parole nei confronti di Lautaro Martinez. L'ex giocatore ha indicato nell'argentino l'attaccante più completo.

"Quale l'attaccante che le piace di più oggi? Quello più completo è Lautaro, che si avvicina agli attaccanti dei miei tempi, al mio modo di giocare. Oggi sono però molto più fisici. Il problema non è che non sono più attaccanti ma che viene concesso di fare gol per tanti mesi. Ai nostri tempi se non facevi gol giocava un altro perché ce n'era un altro che ti sostituiva. Oggi hai più possibilità di emergere".

