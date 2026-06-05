FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pio Esposito no limits, Ts: “E se battesse il record di Riva? I suoi numeri fanno impressione”

ultimora

Pio Esposito no limits, Ts: “E se battesse il record di Riva? I suoi numeri fanno impressione”

Pio Esposito no limits, Ts: “E se battesse il record di Riva? I suoi numeri fanno impressione” - immagine 1
L'attaccante nerazzurro in Nazionale ha già uno score di tutto rispetto: 4 gol in 8 apparizioni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Pio Esposito non si ferma. Con un suo gol ha permesso all'Italia di Baldini di battere il Lussemburgo in amichevole. Ma più del gol, è stata la prestazione offerta dal giovane attaccante nerazzurro a rimanere impressa. Esposito in Nazionale ha già uno score di tutto rispetto: 4 gol in 8 apparizioni.

 

"L’Italia non è un paese di bomber, almeno se il metro di paragone è la Nazionale. Incredibilmente resiste ancora il record stabilito da Gigi Riva, con 35 gol segnati in maglia azzurra. Un primato ancor più strabiliante anche alla luce del fatto che, negli ultimi anni, i cannonieri delle grandi squadre hanno moltiplicato i loro numeri, come mostrano - tanto per fare qualche esempio - i 79 gol raggiunti da Kane, i 71 di Klose, i 59 di David Villa. In Italia anche in questo ci siamo un po’ fermati e suonano come una ventata di acqua fresca i 4 gol realizzati da Pio Esposito nelle prime 8 partite giocate in Nazionale maggiore. Dato non banale, considerato che nella storia azzurra prima dei 21 anni - l’interista li compirà il 28 giugno - soltanto Giuseppe Meazza (11) e Gianni Rivera (5) hanno fatto meglio", sottolinea Tuttosport

Pio Esposito no limits, Ts: “E se battesse il record di Riva? I suoi numeri fanno impressione”- immagine 2
Getty Images

"I numeri di Esposito fanno impressione. Dalla sua nuova vita in nerazzurro ha giocato - Nazionale compresa - 58 partite segnando 15 gol, un dato incredibile per un ragazzo che soltanto un anno fa era in Serie B allo Spezia. Restando a latitudini azzurre, Pio - prima di quello l’altra sera in Lussemburgo - aveva segnato tre gol nelle qualificazioni mondiali (contro Estonia, Moldavia e Norvegia) e l’unica macchia della sua straordinaria annata è stato quel rigore calciato alle stelle a Zenica contro la Bosnia". 

"Allo stesso modo Esposito ha risposto immediatamente signorsì alla chiamata di Silvio Baldini e lo ha fatto con il piglio di chi (incredibile a dirsi) sentiva di doversi fare accettare dal gruppo dell’Under 21. Non è dato a sapersi quanti tra i compagni Esposito ritroverà a fine settembre quando contro il Belgio inizierà la campagna in Nations League. Di certo ci sarà un nuovo commissario tecnico e lui al centro dell’attacco con una missione ben precisa: far sì che il Mondiale 2030 sia anche il suo e il nostro di Mondiale".  

(Tuttosport)

Leggi anche
Arnautovic: “Yamal? Quando ero all’Inter e l’ho affrontato, non c’era...
Bezzi: “Juventus, che errore con Vlahovic! Futuro? Ecco dove andrà”

© RIPRODUZIONE RISERVATA