Fabio Alampi Redattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 21:32)

Il 2025 è stato un anno magico per Pio Esposito, quello del passaggio da giovane di belle speranze a giocatore vero. L'attaccante classe 2005 è passato in pochi mesi dalla Serie B con lo Spezia alla Nazionale maggiore, affermandosi anche con la maglia dell'Inter. Una crescita esponenziale, con la consapevolezza che siamo solo agli inizi: c'è ancora tanto da fare, tanto da migliorare. Ma le premesse sono decisamente ottime.

Bruciate le tappe — Dopo aver trascinato lo Spezia fino alla finale playoff contro la Cremonese segnando ben 19 gol complessivi, Esposito ha fatto ritorno all'Inter a giugno, pochi giorni prima di partire per gli Stati Uniti, dove ha preso parte al Mondiale per Club. Qui ha avuto modo di fare il suo debutto in Prima Squadra con la maglia nerazzurra il 21 giugno, contro l'Urawa Red Diamonds, e quattro giorni dopo, alla sua prima da titolare, ha segnato il suo primo gol nel match vinto 2-0 contro il River Plate.

Confermato per la stagione 2025/26, il giovane attaccante è diventato parte integrante della rosa interista, alternandosi con i vari Lautaro, Thuram e Bonny, trovando la rete in campionato, Champions League e Coppa Italia. Un rendimento che gli ha spalancato le porte della Nazionale maggiore, dove ha avuto un impatto immediato: 3 centri in appena 5 presenze, e un posto fisso nelle convocazioni del ct Gattuso.

Il prossimo step — Gli elogi, in questi mesi, si sono sprecati, così come i paragoni illustri. Quello che maggiormente impressiona di Esposito è la sua maturità calcistica, a dispetto dei soli 20 anni: sa sempre fare la scelta migliore, non spreca un pallone, sa far salire la squadra e dialogare con i compagni, non ha paura dello scontro fisico con gli avversari, usa splendidamente il corpo. Il prossimo step, nel 2026, è evidente: deve iniziare a segnare di più, diventare più smaliziato in area di rigore, tirar fuori quel sano egoismo che tutti i grandi bomber hanno.

Il suo bottino personale, 3 gol in questa prima parte di stagione con l'Inter, deve necessariamente aumentare, se vuole continuare ad affermarsi in Italia e in Europa. Solo così potrà diventare ancora più forte. Lo sperano i tifosi nerazzurri, ma anche tutto il calcio italiano, da troppo tempo alla ricerca di un centravanti di livello internazionale. Le qualità ci sono, il tempo è tutto dalla sua parte: Esposito è pronto per prendersi tutto.