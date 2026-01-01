L'olandese rientrerà tra febbraio e marzo e attualmente Chivu ha a disposizione solo Luis Henrique per il ruolo di quinto a destra

Andrea Della Sala Redattore 1 gennaio 2026 (modifica il 1 gennaio 2026 | 21:02)

L'Inter cerca un esterno destro dopo l'infortunio di Denzel Dumfries. L'olandese rientrerà tra febbraio e marzo e attualmente Chivu ha a disposizione solo Luis Henrique per il ruolo di quinto a destra, vista l'assenza anche di Darmian. Il tecnico ha provato ad adattare anche Carlos Augusto, ma l'esperimento non ha portato buoni risultati. L'altra opzione è Diouf, ma il francese sembra essere più una soluzione a gara in corso, quando c'è da sbloccare la partita.

Le ultime uscite di Luis Henrique lasciano ben sperare, ma una sola opzione con tutte le gare che dovrà giocare l'Inter non può bastare. Per questo la dirigenza sta lavorando per regalare un'alternativa di livello a Chivu. Il nome preferito sarebbe quello di Palestra, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Cagliari. Difficilmente questo tipo di operazione sarà fattibile nel mercato invernale.

Tra i giocatori osservati c'è anche Norton-Cuffy del Genoa e, soprattutto, Cancelo dell'al-Hilal. L'Inter avrebbe allacciato i contatto per riportare in Italia il portoghese. A livello di statistiche chi è il giocatore che si avvicina di più a Dumfries? Al netto del campionato diverso, Cancelo gioca in Arabia mentre tutti gli altri candidati in Serie A, il portoghese ha sicuramente i numeri migliori. Più passaggi chiave a partita, più cross, più palloni recuperati e duelli vinti. L'unica statistica che non premia Cancelo è quella relativa ai dribbling, dove i migliori sono Palestra e Norton-Cuffy.

Emergono, anche dai numeri, le difficoltà di Luis Henrique: troppo timido in fase offensiva, nonostante i miglioramenti delle ultime settimane. Le prime alternative, in quanto a statistiche, sono sicuramente Cancelo e Palestra, che infatti sono anche le due opzioni preferite del club nerazzurro. Con Cancelo che potrebbe essere una vera e propria occasione a gennaio.