Sky – Inter, Sebastiano Esposito pronto a trasferirsi al Verona: i dettagli

Sebastiano Esposito è pronto a lasciare nuovamente in prestito l’Inter: in chiusura l'operazione con il Verona

Sebastiano Esposito è pronto a lasciare nuovamente in prestito l’Inter. Come riportato da Sky Sport, è in dirittura d’arrivo il passaggio dell’attaccante al Verona. "L'Hellas è pronto ad accogliere Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter. La trattativa è in dirittura d'arrivo con la formula del prestito. Nel frattempo il Verona aspetta sempre l'ultimo via libera per Folorunsho del Napoli", fa sapere il sito di Sky.