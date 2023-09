Repubblica su Mkhitaryan: “Professore in campo e quasi monastico fuori. E quella scommessa…”

"Per giorni nei bar di Milano in molti, con l’aria di chi la sa lunga, hanno ripetuto: «Tanto vedrai che farà giocare Mkhitaryan e non Frattesi». Come a dire che sarebbe stato più logico il contrario, ma vallo a spiegare a quell’abitudinario dell’allenatore. Quegli stessi tifosi, a cinque minuti dalla fine del derby, si sgolavano, «Simone Inzaghi eee ooo», dopo avere esultato due volte per i gol dell’armeno: il primo, che ha aperto la partita, e il terzo, che l’ha chiusa. Al conto si è poi aggiunto un assist. Proprio per Frattesi, neanche a farlo apposta". Apre così l'articolo di Repubblica in merito alla grandissima prestazione di Mkhitaryan che ha spaccato in due il derby.