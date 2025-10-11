In un video postato sul suo canale YouTube, Stefano Borghi fa il punto sull'Inter dopo questo primo scorcio di stagione. Il giornalista elogia il lavoro fin qui svolto da Cristian Chivu . "Partiva da una eredità pesante lasciata da Inzaghi. La squadra non è stata cambiata tantissimo sul mercato, almeno nel suo blocco primario, una squadra che presenta un'età media piuttosto avanzata e una squadra che era reduce da un epilogo di stagione scioccante. Attorno alla figura di Chivu c'erano punti di domanda legati alla gestione da parte della dirigenza dell'Inter della transizione tra l'addio di Inzaghi e l'arrivo del nuovo allenatore. L'idea che poteva formarsi era che Chivu fosse una soluzione di ripiego tirata in piedi velocemente. L'altro discorso riguardava l'esperienza, questo era il punto di partenza".

"La partenza della stagione si è rivelata complicata. In quel momento Chivu non può rivoluzionare la squadra, l'undici base dell'Inter è praticamente lo stesso della scorsa stagione, quindi Chivu non poteva farsi trascinare dalla tentazione di dire "cambio". Il modo migliore per far giocare questa squadra è sicuramente quello a livello di impostazione e disposizione degli uomini. Quando giochi con due punti o giochi 442 e l'Inter non può farlo, o giochi 352. Chivu è stato bravissimo nel capire questa cosa, ma allo stesso tempo nel continuare a mettere il proprio intervento in maniera omogenea".

"Adesso Chivu, quando ha trovato una svolta sul piano del risultato e delle prestazioni, ha dimostrato che è stato molto bravo a rendersi credibile all'esterno, ma soprattutto all'interno. Ha dato subito ai giocatori l'idea che si potesse andare su una strada convincente. Ha riacceso i campioni presenti in squadra e pian piano ha messo delle cose, ha iniziato a mettere il proprio marchio. Oggi l'Inter si ritrova con un parco attaccanti superiore rispetto alla passata stagione e non era facile da ipotizzare. Anche a centrocampo, Sucic, per esempio, oggi è un quarto titolare per tre maglie. Chivu ora deve portare a un certo livello Bisseck. Molto bravo Chivu per come si è presentato sulla panchina dell'Inter, alla guida di una squadra che era difficile da riaccendere e nel panorama italiano. Ora dopo la sosta l'Inter è attesa da una tripla trasferta che peserà davvero questa striscia di vittorie consecutive".