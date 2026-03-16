"Tutto come prima, anzi: meglio di prima per l'Inter, perché guadagna un punto e c'è da giocare una partita in meno. Chivu, un po' meno zen di come è apparso per 9 mesi, ammortizza la frenata con l'Atalanta, ma sa che oggi la sua squadra cammina e non vola, zavorrata da uno zaino di polemiche. E non solo da quelle. I piani sono due, distinti. C'è una società furiosa con l'arbitro Manganiello, col Var Gariglio, col loro capo Rocchi, con l'Aia tutta, col mondo intero".

"Marotta evidentemente preferisce che parlino le immagini, e quelle dicono che il gol di Krstovic era valido, ma che il rigore su Frattesi c'era. O che al limite che lo facciano gli amici. Così il braccio di Ricci nel derby e il calcio di Scalvini diventano per molti la ritorsione del caso Bastoni, con gli arbitri che bruciati dalla simulazione si vendicano negando all'Inter anche l'evidenza. Una volta erano errori, adesso sarebbero vendetta. Resta che fare l'arbitro non è semplice, ma molti sono scarsi. Resta che punire chi sbaglia mandandolo ad arbitrare in Serie B è un'ingiustizia (per la Serie B) e che togliere Gariglio dal campo perché inadatto (2023), per spostarlo nella sala Var di Lissone, è una follia. Il sistema arbitri è da rifondare e Inter-Atalanta contribuirà a farlo".