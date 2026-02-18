Da quando è arrivato all'Estudiantes, Tomas Palacios si è guadagnato un posto da titolare in difesa. Dopo mesi difficili tra Milano e Monza, il giovane difensore ha ritrovato il campo e soprattutto prestazioni convincenti. "Fin dalle sue prime apparizione ha dimostrato la sua classe sia con i piedi che nei duelli aerei. Con solo una manciata di minuti giocati, il difensore centrale si sta facendo un nome nel calcio argentino", si legge su o221.com.ar.
Estudiantes, l’ex Inter Palacios conquista tutti: visione e passaggi. Miglior difensore per…
"Uno degli aspetti chiave della sua prestazione è stato il suo ruolo nella costruzione del gioco, con passaggi precisi e una buona visione di gioco, oltre a dimostrare un'elevata efficacia nei colpi di testa. Di conseguenza, Domínguez ha riposto nuovamente la sua fiducia in lui per il derby di La Plata e lui ha offerto un'altra prestazione eccezionale".
"Secondo una statistica, Palacios è risultato essere il miglior difensore in Argentina per aver ottenuto la più alta percentuale di successo nei duelli aerei vinti all'inizio del torneo di Apertura. Percentuale di successo dell'85% tra le sue due presenze da titolare e il suo debutto, il che significa che è in testa alla classifica da solo in queste prime cinque partite".
(0221.com.ar)
