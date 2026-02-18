Da quando è arrivato all'Estudiantes, Tomas Palacios si è guadagnato un posto da titolare in difesa. Dopo mesi difficili tra Milano e Monza, il giovane difensore ha ritrovato il campo e soprattutto prestazioni convincenti. "Fin dalle sue prime apparizione ha dimostrato la sua classe sia con i piedi che nei duelli aerei. Con solo una manciata di minuti giocati, il difensore centrale si sta facendo un nome nel calcio argentino", si legge su o221.com.ar.