Matteo Pifferi Redattore 18 febbraio - 14:34

Intervenuti su Youtube, Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti hanno parlato di Bastoni in Inter-Juventus. Parte Sabatini: "Ho sentito dire che il calcio è fregatura, no eh. Non per fare sempre quello che si lamenta ma quando lavoravo all'Inter, Roy Hodgson mi disse una frase: 'Voi del mondo del calcio in Italia confondete l'intelligenza e la furbizia, l'intelligenza è una dote, la furbizia non sempre è una virtù. Quando volete fare i furbi siete anche più intelligenti'. No, non è così. Io sono sinceramente allibito da una cosa, da tutta la vicenda esce disintegrato l'arbitro e squalificato Kalulu, che salta di fatto una partita e mezza, giustamente sanzionati i dirigenti della Juventus, giustamente perché certe scene neanche in terza categoria, alla fine resta illibato, untouchable, Bastoni che tende a diventare "eh ha ricevuto la gogna mediatica".

Con tutto il rispetto umano per questo ragazzo, la gogna mediatica sono i commenti social? Hai trovato uno che la gogna mediatica ce l'ha da 2-3 anni. I giornali, le radio, i podcast normali hanno detto: 'Bimbo, non ti dovevi buttà. Bimbo, non dovevi chiedere l'ammonizione. Bimbo, perché potrebbe essere il mi figliolo, non dovevi esultare'. Questa è gogna mediatica? Hanno detto 3 cose che non dovevi fare"

Pellegatti replica: "Tomori era stato ammonito per l'esultanza, e hanno fatto bene. Io gioco a tennis, non è che ogni volta che l'avversario fa doppio fallo allora esulti. Al primo posto delle cose che non mi sono piaciute metto Chivu, le sue prediche e tutti "che bravo", poi alla fine è uno appena arrivato nel mondo dei grandi allenatori, deve dimostrare di essere un grande allenatore vincendo con l'Inter. Nel mio podio delle cose peggiori, metto La Penna terzo, Bastoni secondo e Chivu primo"

Sabatini aggiunge: "Se Chivu fa il fenomeno, detto anche con ammirazione perché la persona merita ammirazione, e ti torna indietro come un boomerang, è la stessa cosa per cui Allegri è stato sempre molto attento. Allegri, il gol di Muntari non l'ha mai citato né quando era al Milan né quando era alla Juventus". Risponde Pellegatti: "Ricordo il post partita, io diventato matto, lui è stato molto elegante". Chiosa Sabatini: "Sul gol non puoi farci niente ma anche sulle parole"