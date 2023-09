TS – Inter, da notte della fuga a notte delle streghe: Sassuolo, 5a vittoria a San Siro su 11

"Con la vittoria di ieri, la squadra della famiglia Squinzi ha infatti banchettato per la quinta volta a Milano su undici scontri diretti dal suo sbarco in Serie A. A confezionare il golpe, non poteva che essere Domenico Berardi che dell’Inter sarebbe anche tifoso ma non l’ha mai mostrato in campo, visti gli otto gol segnati in carriera ai nerazzurri".