Nato a Douala, in Camerun, il 10 marzo 1981 l'ex attaccante nerazzurro compie oggi 45 anni. Arrivato all'Inter nell'estate 2009, Eto'o ha giocato due stagioni con la maglia nerazzurra collezionando 102 presenze e 53 gol: numeri che hanno permesso al Re Leone di essere scelto dai tifosi nerazzurri per entrare nella Hall of Fame del Club nel 2021. Attaccante tecnico e veloce, Eto'o ha aiutato l'Inter a raggiungere traguardi straordinari grazie al suo carisma e al suo spirito di sacrificio: in nerazzurro il camerunese ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League e un Mondiale per Club, torneo al termine del quale venne premiato come miglior giocatore.