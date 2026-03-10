"Vedendo i calendari, ha quello più agevole delle altre. Nelle ultime tre hai fatto tre vittorie, sudando tanto e senza i big. Ora che stanno rientrando, la situazione è che la strada sia in discesa. Il modo di entrare di Anguissa e De Bruyne è stato positivo. De Bruyne è sembrato già con una buona condizione, non l'ho mai visto così magro. Per me sono prossimi a breve a tornare dal 1'. Io ci credo al secondo posto del Napoli, perché se recupera tutti è superiore al Milan e poteva giocarsi solo lei il titolo con l'Inter. E' nelle corde del Napoli puntare al secondo posto".