Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, nel suo intervento radiofonico su Radio Tutto Napoli ha parlato anche del futuro di Meret, con contratto in scadenza nel 2027 e in passato seguito dall’Inter. Queste le sue considerazioni:
Laudisa: “Inter cerca un portiere ma la prima pista non è…”
"Il mercato dei portieri è sempre molto particolare. O Meret trova un’opportunità importante all’estero oppure dovrà convivere con questa concorrenza, che oggi vede Milinkovic favorito."
In Italia non ci sono grandi opportunità per lui?
"Non molte. È vero che Inter e Juventus dovranno trovare un portiere in futuro, ma non credo che stiano pensando a Meret come prima scelta. Per questo il rinnovo lungo è stato fatto anche per avere più tempo per valutare le opzioni."
Potrebbe quindi arrivare un’offerta dall’estero?
"È possibile. Il suo procuratore ha ottimi rapporti internazionali. Se dovesse arrivare una proposta interessante si potrebbe aprire uno scenario diverso, altrimenti Meret rispetterà il contratto con il Napoli
