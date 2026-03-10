Laudisa: “Inter cerca un portiere ma la prima pista non è…”

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, nel suo intervento radiofonico su Radio Tutto Napoli ha parlato anche del futuro di Meret, con contratto in scadenza nel 2027 e in passato seguito dall’Inter. Queste le sue considerazioni:

"Non molte. È vero che Inter e Juventus dovranno trovare un portiere in futuro, ma non credo che stiano pensando a Meret come prima scelta. Per questo il rinnovo lungo è stato fatto anche per avere più tempo per valutare le opzioni."