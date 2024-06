La selezione teutonica, dopo aver travolto la Scozia nella gara di esordio, supera anche i magiari: in gol Musiala e Gundogan

La Germania è la prima squadra qualificata per gli ottavi di finale di Euro 2024: la nazionale teutonica, dopo aver travolto la Scozia nella gara di esordio, batte 2-0 l'Ungheria e stacca il pass per la fase a eliminazione diretta. I padroni di casa passano in vantaggio al 22' con Musiala, al secondo gol consecutivo. Nel finale ci pensa capitan Gundogan a chiudere i conti.