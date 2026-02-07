FC Inter 1908
Euro 2032, lavori al Maradona: dove giocherà il Napoli? La decisione

Assessore, progetto di sistemazione con nuovo primo anello a ridosso del campo allo stadio di Napoli in vista degli Europei
Alessandro De Felice
I lavori allo stadio Maradona, per renderlo pronto a ospitare partite degli Europei 2032, non provocheranno uno stop alle partite del Napoli.

Lo rende noto il Comune che riferisce dell'incontro online che si è tenuto stamattina con i delegati della Figc per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dello stadio in vista del torneo continentale.

Dalla sala giunta di Palazzo San Giacomo, è stato l'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, ad illustrare ai rappresentanti della Figc collegati da remoto l'aggiornamento dei lavori del Maradona.

"Abbiamo presentato lo stato di avanzamento del progetto per il nuovo Maradona - spiega Cosenza - in particolare il progetto di tutta la sistemazione interna con il nuovo primo anello a ridosso del campo. Il progetto è completamente realizzato in modalità Bim, che consente una grande precisione e flessibilità. Nelle immagini l'attuale posizione non simmetrica del campo e quella nuova, centrata, con gli spalti ravvicinati: sezioni strutturali e viste che rispettano perfettamente la futura visibilità conseguente al progetto. Tutti i posti rispettano i requisiti Uefa sulla visibilità".

