Tre su tre per le italiane in questa serata di Europa e Conference League. Ritorna al successo la Fiorentina, che batte 2-1 la Dinamo Kiev grazie ai gol di Kean e Gudmundsson. Successo 3-0 in Scozia per la Roma contro il Celtic: a segno due volte Ferguson e autogol di Scales. Ok anche il Bologna in rimonta a Vigo contro il Celta: decide la doppietta di Bernardeschi.
Europa e Conference League: torna a vincere la Fiorentina, successi anche per Bologna e Roma
Tre su tre per le italiane in questa serata di Europa e Conference League: ecco risultati e marcatori di Fiorentina, Roma e Bologna
