Europa League, al Bologna basta Joao Mario: Italiano agli ottavi, eliminato il Brann

Vittoria per la squadra di Italiano che replica il risultato dell'andata e vince 1-0 in casa contro il Brann: decide la rete di Joao Mario
Marco Astori
Missione compiuta per il Bologna, che si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Vittoria per la squadra di Italiano che replica il risultato dell'andata e vince 1-0 in casa contro il Brann: decide la rete di Joao Mario.

