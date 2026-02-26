Missione compiuta per il Bologna, che si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Vittoria per la squadra di Italiano che replica il risultato dell'andata e vince 1-0 in casa contro il Brann: decide la rete di Joao Mario.
