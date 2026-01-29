L'Inter è tornata alla vittoria in Europa dopo tre sconfitte consecutive, ma non è bastato per centrare gli ottavi

Gianni Pampinella Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 22:02)

Dopo il gol di Dimarco, per qualche minuto l'Inter è stata tra le prime otto in classifica. Le vittorie di Chelsea e Sporting hanno rotto l'incantesimo e i nerazzurri dovranno giocare i playoff. A Dortmund la squadra di Chivu ha comunque offerto una buonissima prova, mostrando una certa maturità.

"Sarebbe bastato un solo punto in più e l'Inter si sarebbe quasi inaspettatamente qualificata per gli ottavi di Champions. Gli uomini di Chivu, decimi in classifica, dovranno passare attraverso i playoff e domani conosceranno chi sarà il loro avversario tra Bodø/Glimt e il Benfica di Mourinho", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Certo con un po’ di cattiveria in più, nonché di precisione nello sviluppo delle ripartenza, il vantaggio sarebbe potuto arrivare anche prima. Importante, in ogni caso, finire con un successo, dopo le tre sconfitte in fila. Era una sfida decisiva e, dopo tanti flop, l'Inter è tornata a fare bottino pieno. È un altro segnale di crescita di una squadra che ha preso il volo in campionato e che non vuole fermarsi nemmeno in Europa".

(Corriere dello Sport)