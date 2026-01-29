Lele Adani, ex calciatore, intervenuto in live su Viva El Futbol, ha analizzato così il momento dell'Inter dopo la vittoria di Dortmund

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto in live su Viva El Futbol, ha analizzato così il momento dell'Inter dopo la vittoria di Dortmund: "Sembra che Chivu faccia crescere in maniera lucida ed esperta: è totalmente padrone dello spogliatoio, fa crescere tutto il gruppo.

E se l'Inter cresce di gruppo, sono in tanti che possono far bene: e infatti la chiude Diouf entrato al posto di Mkhitaryan, con Luis Henrique che ha giocato 90'. Anche lì è andare oltre alle situazioni intorno, era criticato ma ancora titolare: ed è stato più protagonista delle ultime.

Può uscire uno ed entrare un altro ma la squadra è credibile: anche tra le punte chi parte può fare in un certo modo perché si è conquistato il diritto di partecipare per primo ma chi entra fa meglio e poi si cambia. I quattro davanti che giocano con tutti senza perdere il livello è il vero vantaggio dell'Inter di quest'anno".