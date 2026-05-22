"Che Inzaghi abbia dei pretendenti dico di sì. Potrebbero cambiare gli equilibri, non lato Inzaghi ma di chi lo paga e allora le bussate potrebbero diventare più concrete. So che De Laurentiis, diciamo quasi un mese fa, una telefonata gliel'ha fatta per capire cosa avrebbe fatto nel suo futuro. E lui ha risposto che vede il suo futuro in Arabia. Il risultato del campionato potrebbe cambiare gli orizzonti".