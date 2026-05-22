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fcinter1908 ultimora Biasin: “Inzaghi ha ricevuto una telefonata da De Laurentiis. Ora potrebbe cambiare la risposta”
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Biasin: “Inzaghi ha ricevuto una telefonata da De Laurentiis. Ora potrebbe cambiare la risposta”
Durante L'ascia raddoppia, Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro di Inzaghi dopo l'epilogo del campionato arabo
Durante L'ascia raddoppia, Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro di Inzaghi dopo l'epilogo del campionato arabo:
"Che Inzaghi abbia dei pretendenti dico di sì. Potrebbero cambiare gli equilibri, non lato Inzaghi ma di chi lo paga e allora le bussate potrebbero diventare più concrete. So che De Laurentiis, diciamo quasi un mese fa, una telefonata gliel'ha fatta per capire cosa avrebbe fatto nel suo futuro. E lui ha risposto che vede il suo futuro in Arabia. Il risultato del campionato potrebbe cambiare gli orizzonti".
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