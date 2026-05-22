"La madre di tutte le riforme è l’orizzonte che per 30 anni i presidenti federali hanno inseguito senza successo e che la nuova Figc dovrà porsi: i nuovi format dei campionati. Una sfida colossale alla luce dei veti incrociati e dell’autonomia rafforzata, in particolare della Serie A. La tematica è scivolosa (soprattutto durante le elezioni) e, non a caso, siamo lontani dalle 17 bozze presentate da Gravina in vari momenti del suo percorso. Eppure delle trattative sono in corso, soprattutto perché le big della Serie A - quelle che più di tutte hanno voluto Malagò - vorrebbero forzare la mano e provare a scendere da 20 a 18. «Sarebbe la soluzione migliore - ha detto il candidato - ma le squadre che lottano per salvarsi non sono d’accordo. Bisogna tirar fuori il coniglio dal cilindro».