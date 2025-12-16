FC Inter 1908
ultimora

Ex c.t. Russia: “Stankovic? Troppo nervoso. Giocatore eccezionale, ma allenare è altra cosa”

Ex c.t. Russia: “Stankovic? Troppo nervoso. Giocatore eccezionale, ma allenare è altra cosa” - immagine 1
Valery Gazzaev, ex ct della Russia, ha parlato del periodo trascorso dall'ex Inter allo Spartak
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ex c.t. Russia: “Stankovic? Troppo nervoso. Giocatore eccezionale, ma allenare è altra cosa”- immagine 2
Getty Images

Dejan Stankovic ha lasciato lo Spartak Mosca, ma è ancora al centro dell'attenzione dei media russi. In una lunga intervista rilasciata a "Sport Express", Valery Gazzaev, ex c.t. della Russia, ha parlato anche del periodo trascorso dall'ex Inter allo Spartak e cosa non ha funzionato

Ex c.t. Russia: “Stankovic? Troppo nervoso. Giocatore eccezionale, ma allenare è altra cosa”- immagine 3

"Senza dubbio era un calciatore eccezionale, ma allenare è un'altra professione. Dejan è troppo emotivo. Il suo costante nervosismo si trasmetteva ai giocatori in campo. Questa continua ricerca della formazione ottimale e delle combinazioni non portava nulla di buono. Avrebbe dovuto stabilizzare la squadra da tempo, ma ha continuato a sperimentare".

(Sportklub)

