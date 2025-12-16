Torna d'attualità la decisione presa da due arbitri, Marco Guida e Fabio Maresca, di non arbitrare il Napoli, squadra della loro città. Nonostante ciò, continueranno tranquillamente ad arbitrare le avversarie e dirette concorrenti della squadra azzurra. E questo fa storcere il naso a molti. Ne ha parlato anche Maurizio Pistocchi attraverso un tweet di questi minuti:
Pistocchi: “Guida e Maresca non arbitrano il Napoli ma le rivali: è uno scandalo”
Le parole del noto giornalista a proposito del caso che torna d'attualità alla vigilia della Supercoppa italiana
"Il sottoscritto pensa che questa cosa- due arbitri di Serie A, Guida e Maresca, che si rifiutano di arbitrare le partite del Napoli ma arbitrano quelle di tutte le altre-sia uno scandalo, e un fatto molto offensivo per i tifosi del Napoli e la società. In pratica, i due arbitri campani dichiarano di avere paura della tifoseria azzurra ma cosa succederebbe se anche le altre tifoserie minacciassero gli arbitri? Chi dirigerebbe le partite, il capitano Ultimo?".
