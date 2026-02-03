Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato dell'Inter e dell'ottimo momento di forma della squadra di Chivu
Trevisani: “Inter piacevole e i giocatori lo sanno. Ma sono sicuro che risuccederà questa cosa”
Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato dell'Inter e dell'ottimo momento di forma della squadra di Chivu
"Squadra bella, molto piacevole e i giocatori la vedono questa cosa. Non voglio tornare a Mkhitaryan, l'Inter vince la partita di Udine giocando una partita brutta e sporca, con la Cremonese partita tranquilla, di consapevolezza di essere più forte, col Pisa ha cominciato a handicap e poi onda anomala sull'avversario. Sa fare tantissime partite in corsa, non so come si risolverà la cosa degli scontri diretti. Quando non trova facilità l'Inter si spenge nella testa. Io scommetterei che risuccede. Sono sicuro che capiteranno serate di difficoltà, sembra una squadra perfetta. Quando la vedi giocare è bella, divertente, non ha difetti a parte il portiere".
