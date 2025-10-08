Si è ufficialmente concluso il percorso di messa alla prova per Mario Balotelli, disposto dal Tribunale di Brescia dopo l’incidente stradale avvenuto nel novembre 2023 in cui Supermario si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Come riporta Milano Today, l'ex attaccante di Inter, Milan, Manchester City e Brescia, ha svolto per sei mesi attività di volontariato presso l’associazione “Bimbo chiama Bimbo” di Brescia, totalizzando 40 ore di servizio.
“È stata un’esperienza molto positiva che mi ha permesso di conoscermi meglio e migliorare come persona”, ha spiegato. Balotelli ha inoltre annunciato che continuerà a fare volontariato con i bambini anche senza obblighi di legge.
