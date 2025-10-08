Intervistato da News.superscommesse.it, Fabrizio Failla ha parlato della lotta scudetto. Il giornalista non ha dubbi, la favorita per la vittoria finale è l'Inter di Cristian Chivu. "Dove metto i nerazzurri nella griglia di partenza? Al primo posto! Si tratta di un team abituato a fare la Champions League e Chivu è già un allenatore che sa il fatto suo".

"Il portiere è l’unico problema dell’Inter: Sommer sta calando di rendimento e non è un corazziere. E non so se Josep Martinez sia all’altezza. Dico, quindi, che i nerazzurri sono i favoriti e non gli strafavoriti per il titolo soltanto per la questione portiere".