FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Failla: “Scudetto? Inter favorita ma non ‘strafavorita’ solo per questo problema. Chivu…”

ultimora

Failla: “Scudetto? Inter favorita ma non ‘strafavorita’ solo per questo problema. Chivu…”

Inter Chivu
Il commento del giornalista sulla lotta scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Chivu
Getty

Intervistato da News.superscommesse.it, Fabrizio Failla ha parlato della lotta scudetto. Il giornalista non ha dubbi, la favorita per la vittoria finale è l'Inter di Cristian Chivu. "Dove metto i nerazzurri nella griglia di partenza? Al primo posto! Si tratta di un team abituato a fare la Champions League e Chivu è già un allenatore che sa il fatto suo".

Failla: “Scudetto? Inter favorita ma non ‘strafavorita’ solo per questo problema. Chivu…”- immagine 3
Getty Images

"Il portiere è l’unico problema dell’Inter: Sommer sta calando di rendimento e non è un corazziere. E non so se Josep Martinez sia all’altezza. Dico, quindi, che i nerazzurri sono i favoriti e non gli strafavoriti per il titolo soltanto per la questione portiere".

(News.superscommesse.it)

 

Leggi anche
SM – Inter, che abbondanza a centrocampo per Chivu. Il trio storico continua a dettare legge
Inter, Chivu aggrega Primavera e U23. Terapie per Thuram, occhi su Diouf e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA