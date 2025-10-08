SM – Inter, che abbondanza a centrocampo per Chivu. Il trio storico continua a dettare legge

Il centrocampo dell'Inter si è arricchito di Sucic e Diouf, Chivu mischia le carte ma alla fine sono sempre i tre tenori i preferiti

Nel quadriennio targato Simone Inzaghi l'Inter ha costruito le sue fortune sul trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Una santa trinità in tinte nerazzurre che anche oggi continua a dettare legge nonostante il cambio di allenatore e l'arrivo di altri giocatori come Petar Sucic e Andy Diouf. Il centrocampo dell'Inter per anni è stato senza dubbi il migliore della Serie A, oggi però, con un'altra stagione (estenuante) nel motore e la concorrenza di Milan e Napoli, qualche dubbio in più c'è.

I dati infatti vedono la mediana avanti in tutti i parametri legati a possesso palla e passaggi completati. Inoltre è vero che la i nerazzurri in mezzo possono contare su grande abbondanza (in 7 per tre maglie) ma a livello di costruzione di reparto mostra qualche lacuna: il buco di vice Calahanoglu lasciato da Asllani non è stato coperto e l'unica mezzala di piede sinistro è Andy Diouf, ancora lontano dal livello dei tre titolari.