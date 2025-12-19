FC Inter 1908
I nerazzurri inseguono un trofeo che manca dal 22 aprile 2024. Le possibili scelte di formazione del tecnico
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Mai banale. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa dove l'Inter affronterà il Bologna, Cristian Chivu è stato onesto. "Siamo degli intrusi e probabilmente non meritiamo di essere qui, ma approfittiamo del nuovo format. Secondo me dovrebbe giocarsi tra Napoli e Bologna, a noi e al Milan hanno fatto un regalo". E allora la sua squadra proverà ad approfittare del 'regalo' per alzare un trofeo che manca dal 22 aprile 2024.

"Per la sua Inter, la semifinale è il viatico verso un altro riscatto, per provare a chiudere con la Supercoppa in mano un anno aperto con in faccia il fumo del sigaro di Sergio Conceiçao. Un passo alla volta. Tra i pali, dopo le prove generali in Coppa Italia con il Venezia, tornerà Josep Martinez. Il grande rebus rimane la fascia destra, dove manca Dumfries e Darmian c’è ma non è pronto: alle assenze si aggiunge il jolly Carlos Augusto, che ieri per precauzione si è allenato a parte, a causa di una leggera lombalgia. Ballottaggio fra Luis Henrique e Andy Diouf, più il primo del secondo", sottolinea Tuttosport.

"A centrocampo torna a disposizione Hakan Calhanoglu: «Valutiamo se farlo partire titolare o in corso d’opera», ha detto Chivu. Più probabile la seconda. In attacco, a meno di sorprese, dovrebbe esserci la coppia tutta francese Thuram-Bonny, con Lautaro in panchina. Occhio al grande slam stagionale inseguito da Pio Esposito: dal Mondiale per club in poi, ha segnato in tutte le competizioni affrontate dall’Inter in stagione e vuole timbrare anche la quinta".  

