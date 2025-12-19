I nerazzurri inseguono un trofeo che manca dal 22 aprile 2024. Le possibili scelte di formazione del tecnico

Gianni Pampinella Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 12:16)

Mai banale. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa dove l'Inter affronterà il Bologna, Cristian Chivu è stato onesto. "Siamo degli intrusi e probabilmente non meritiamo di essere qui, ma approfittiamo del nuovo format. Secondo me dovrebbe giocarsi tra Napoli e Bologna, a noi e al Milan hanno fatto un regalo". E allora la sua squadra proverà ad approfittare del 'regalo' per alzare un trofeo che manca dal 22 aprile 2024.

"Per la sua Inter, la semifinale è il viatico verso un altro riscatto, per provare a chiudere con la Supercoppa in mano un anno aperto con in faccia il fumo del sigaro di Sergio Conceiçao. Un passo alla volta. Tra i pali, dopo le prove generali in Coppa Italia con il Venezia, tornerà Josep Martinez. Il grande rebus rimane la fascia destra, dove manca Dumfries e Darmian c’è ma non è pronto: alle assenze si aggiunge il jolly Carlos Augusto, che ieri per precauzione si è allenato a parte, a causa di una leggera lombalgia. Ballottaggio fra Luis Henrique e Andy Diouf, più il primo del secondo", sottolinea Tuttosport.

"A centrocampo torna a disposizione Hakan Calhanoglu: «Valutiamo se farlo partire titolare o in corso d’opera», ha detto Chivu. Più probabile la seconda. In attacco, a meno di sorprese, dovrebbe esserci la coppia tutta francese Thuram-Bonny, con Lautaro in panchina. Occhio al grande slam stagionale inseguito da Pio Esposito: dal Mondiale per club in poi, ha segnato in tutte le competizioni affrontate dall’Inter in stagione e vuole timbrare anche la quinta".

(Tuttosport)