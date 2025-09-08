Intervistato dal Corriere Fiorentina, Robin Gosens ha parlato del suo rapporto con la nazionale tedesca. L'ex Inter raccontò che la mancata convocazione all’ultimo Europeo lo fece crollare psicologicamente. Stavolta come vive l’attesa?
ultimora
Ex Inter, Gosens: “Sono un giocatore da Nazionale. Pago il fatto di giocare in serie A…”
"Mi sento molto più maturo di allora, più sereno con me stesso e con gli altri. Il c.t. ogni tanto mi chiama e ogni tanto no, l’ultima volta purtroppo ho giocato male col Portogallo e la cosa non mi ha favorito, tanto che in queste convocazioni sono rimasto a casa. A mio parere pago il fatto di giocare in serie A, in un campionato meno visibile. Nagelsmann va spesso allo stadio a vedere la Bundesliga, ma non viene mai qui e in Germania si parla di me solo se segno. Io però so di essere un giocatore da Nazionale: l’anno scorso ho fatto 8 gol e 9 assist. Numeri da top europeo se parliamo di difensori esterni".
Non sarà anche per un fatto di ruolo? Lei è perfetto per la linea a 5, ma in Europa si usa molto di più la difesa a 4.—
«È vero che le mie caratteristiche sono da esterno sinistro nella linea a 5 di centrocampo, ma con la Fiorentina ho dimostrato di poter fare tranquillamente il terzino. Non scordiamoci che con il 4-2-3-1 lo scorso anno abbiamo fatto 8 vittorie di fila».
(Corriere Fiorentino)
© RIPRODUZIONE RISERVATA