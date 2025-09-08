"Mi sento molto più maturo di allora, più sereno con me stesso e con gli altri. Il c.t. ogni tanto mi chiama e ogni tanto no, l’ultima volta purtroppo ho giocato male col Portogallo e la cosa non mi ha favorito, tanto che in queste convocazioni sono rimasto a casa. A mio parere pago il fatto di giocare in serie A, in un campionato meno visibile. Nagelsmann va spesso allo stadio a vedere la Bundesliga, ma non viene mai qui e in Germania si parla di me solo se segno. Io però so di essere un giocatore da Nazionale: l’anno scorso ho fatto 8 gol e 9 assist. Numeri da top europeo se parliamo di difensori esterni".