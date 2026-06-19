Achraf Hakimi dovrà affrontare un processo per stupro. Riunitasi venerdì mattina, la camera inquirente della Corte d'Appello di Versailles ha respinto il ricorso presentato dal giocatore del PSG contro l'atto d'accusa. I giudici hanno ritenuto che vi fossero prove sufficienti per giustificare il suo rinvio al tribunale dipartimentale. I fatti risalgono al 2023, quando una giovane donna si era presentata in Polizia dichiarando di essere stata violentata dal calciatore nella sua abitazione a Boulogne-Billancourt.

Il calciatore marocchino ha reagito con un post su X condiviso pochi istanti dopo l'annuncio della decisione. "Il tribunale mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: 'Se non fossi famoso, non ci sarebbe mai stato un caso'. Ho scelto di rimanere in silenzio per anni. Pensavo che mantenendo la dignità, essendo paziente e confidando nel sistema giudiziario, si sarebbero potute prendere le decisioni giuste", ha scritto Hakimi.