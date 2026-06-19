Protti, l’omaggio della Figc: “Addio allo Zar, unico il suo carisma in campo”

"La Figc e il presidente Gabriele Gravina piangono la scomparsa di Igor Protti, ex calciatore e dirigente sportivo morto stanotte all'età di 58 anni". Così in una nota la Federcalcio "Tra gli attaccanti più forti e prolifici degli anni Novanta, era soprannominato lo 'Zar' per la leadership e il carisma che mostrava in campo ", ricorda la Figc.

"Insieme a Dario Hubner è stato l'unico calciatore capace di laurearsi capocannoniere nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C1". La Federazione sottolinea come Protti fosse cittadino onorario di Livorno e Bari, le due squadre con le quali ha vinto la classifica dei marcatori, ina una carriera che lo ha visto scendere in campo 699 volte e festeggiando 257 gol. "Nel corso di una lunga carriera iniziata con il Rimini, la squadra della sua città - chiude la Figc - oltre alle maglie di Livorno e Bari ha indossato anche quelle di Virescit Bergamo, Messina, Lazio, Napoli e Reggiana, distinguendosi sempre per la capacità di trovare con facilità la via del gol".