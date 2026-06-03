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fcinter1908 ultimora Ex Inter – Inzaghi, vicino l’addio all’Al Hilal: il motivo. Napoli, Nazionale e big europee…

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Ex Inter – Inzaghi, vicino l’addio all’Al Hilal: il motivo. Napoli, Nazionale e big europee…

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Sembrava destinato a rimanere almeno un'altra stagione, ma Simone Inzaghi potrebbe lasciare l'Al Hilal
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Inzaghi

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Sembrava destinato a rimanere almeno un'altra stagione, ma Simone Inzaghi potrebbe lasciare l'Al Hilal. Come sottolinea il Corriere della Sera, con la ristrutturazione voluta dai nuovi proprietari della Kingdom Holding Company (alla quale il fondo Pif ha ceduto il 70% del capitale sociale), tutto potrebbe cambiare. Allenatore compreso.

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Getty Images

"Ecco perché Inzaghi — che quest’anno ha vinto la Coppa nazionale, ma ha salutato la Champions League asiatica agli ottavi contro l’Al Sadd di Roberto Mancini — potrebbe già dire addio al primo anno. Inzaghi scatenerebbe un’asta importante. Il Napoli aveva pensato a lui per il dopo Antonio Conte, così come la Figc in questo momento assai delicato per la Nazionale italiana (assente al Mondiale per la terza edizione di fila). Inoltre, alle prime difficoltà le big europee potrebbero pensare a Inzaghi a stagione in corso".  

(Corriere della Sera)

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