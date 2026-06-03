"Ecco perché Inzaghi — che quest’anno ha vinto la Coppa nazionale, ma ha salutato la Champions League asiatica agli ottavi contro l’Al Sadd di Roberto Mancini — potrebbe già dire addio al primo anno. Inzaghi scatenerebbe un’asta importante. Il Napoli aveva pensato a lui per il dopo Antonio Conte, così come la Figc in questo momento assai delicato per la Nazionale italiana (assente al Mondiale per la terza edizione di fila). Inoltre, alle prime difficoltà le big europee potrebbero pensare a Inzaghi a stagione in corso".