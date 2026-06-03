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Ravanelli: “Ecco perché la Juventus ha fallito quest’anno. E Spalletti…”

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A margine del memorial Gaucci, l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha parlato così a TMW Radio anche della Juventus
Matteo Pifferi Redattore 

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A margine del memorial Gaucci, l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha parlato così a TMW Radio anche della Juventus:

Juventus Spalletti

"Se tra i club che hanno fallito inserisco anche la Juventus? Assolutamente sì perché fallire la Champions League credo che sia uno dei drammi calcistici che può vivere un club come la Juventus".

Spalletti Juventus
Getty Images

Giusto ripartire da Spalletti e Comolli?

"Credo proprio di sì, non si può cambiare sempre allenatore. La Juventus ne ha cambiati tanti in questo periodo e credo che anche per questa motivazione non ha centrato gli obiettivi"

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