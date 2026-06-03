"Credo che Laurentiis, in più di vent'anni da presidente, abbia sbagliato veramente pochissimi allenatori", dice Rastelli

Matteo Pifferi Redattore 3 giugno - 04:00

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Massimo Rastelli, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli anche della scelta di Massimiliano Allegri da parte di Aurelio De Laurentiis:

"Naturalmente da allenatore a me dispiace che un collega venga sempre fortemente criticato e fatto passare per uno che fa un calcio ormai passato. Non dobbiamo dimenticare che questi allenatori sono vincenti, allenano in piazze importantissime e difficilissime, dove devi sopportare determinate pressioni e dove inevitabilmente il risultato conta più di ogni altra cosa.

Io non credo che Allegri alleni la propria squadra per farla giocare male, anche perché ha collaboratori veramente molto bravi e ha dimostrato, quando ha avuto squadre all'altezza, di farle giocare anche un calcio piacevole. Poi è chiaro che alla fine tutti vogliamo portare a casa il risultato. Anche al Milan, che secondo me non aveva una rosa fortissima, è vero che aveva tutta la settimana a disposizione per preparare le partite, però fino a due mesi dalla fine della stagione, dopo la vittoria nel derby, si giocava ancora una piccolissima possibilità di vincere lo scudetto.

Perché si è scelto Allegri? Perché è un allenatore vincente, è abituato a certe piazze e a gestire in un certo modo il gruppo. Non a caso, quando ha sostituito Conte alla Juve, è riuscito a vincere tanti scudetti uno dietro l'altro. Sono una serie di valutazioni che hanno fatto propendere De Laurentiis per questo tipo di scelta, che va naturalmente accettata. Anche perché credo che De Laurentiis, in più di vent'anni da presidente, abbia sbagliato veramente pochissimi allenatori. Quindi bisogna avere fiducia nella sua scelta e nel suo intuito"