Mircea Lucescu è stato ricoverato d'urgenza questa settimana. L'ex allenatore dell'Inter è stato colpito da una forte influenza durante il periodo natalizio e in questi giorni ha avuto una ricaduta, tanto che è stato necessario un ricovero in ospedale a causa dei suoi problemi cardiaci e dell'età avanzata (80 anni).

"Sono ricoverato in ospedale, è vero. Sono stato ricoverato per un po', all'inizio dell'anno, e poi sono stato dimesso. Ma nel frattempo, ho preso una forte influenza e ho dovuto essere ricoverato di nuovo, perché avevo anche la febbre alta, 39 gradi. Sono sotto controllo medico, spero di riprendermi presto", ha detto il tecnico ottantenne a golazo.ro.