Damiani: “Scudetto? Rosa Inter più forte e completa delle altre ma il Napoli…”

Matteo Pifferi Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 19:02)

Oscar Damiani, agente FIFA, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli anche del mercato del Napoli e della lotta scudetto:

"Giovane? Mi piace molto. L’ho seguito perché c’è un mio amico a Verona che lo aveva preso. È un giocatore tecnico, sa fare gol, sa inserirsi, gioca per la squadra. È stato pagato bene, ma è un ottimo acquisto".

Come valuti la stagione di Rasmus Højlund finora? Tanta quantità ma pochi gol.

"Sì, è mancato il gol. Però partecipa al gioco, si fa sentire, ha fisicità. Credo che possa fare meglio nella seconda parte del campionato perché ha le qualità per segnare, e da diverse posizioni".

Credi ancora che il Napoli possa lottare per lo scudetto o l’Inter è già scappata via?

"L’Inter ha una rosa più forte e completa, però il distacco è importante ma non insormontabile. Ci si può ancora avvicinare e provare a lottare. Arrivare in zona coppe sarebbe già un buon risultato, ma questa squadra ha qualità per fare bene. L’Inter è avanti, però speriamo in un bel finale di campionato".